الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى.. كثافات على الدائري وكوبري الجيزة

نشرت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور الرئيسية لتنظيم الحركة المرورية، ومنع تواجد أي كثافات أو أعطال تعيق سير الحركة بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم وتوجه الطلاب إلى مدارسهم، صباح اليوم الأحد.

كما وجّهت حملات مرورية لضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة، ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني والسير دون تراخيص ومخالفات الموقف العشوائي ومخالفات شروط التراخيص، كما تنشر الرادارات لضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة على الطرق والمحاور الرئيسية.

الحركة المرورية

وعن الحركة المرورية على الطرق والشوارع الرئيسية، صباح اليوم، فقد انتظمت الحركة المرورية في ميدان سفنكس وأعلى كوبري 15 مايو، وأعلى مناطق الزمالك.

وظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المرج وميدان الدقي وكوبري عباس وشارع السودان، وشارع جامعة الدول العربية وكوبري الجامعة، وكوبري الجيزة المعدني، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن في لتجاه الدائري.

وفي شارع البحر الأعظم وشارع خاتم المرسلين، ظهرت كثافات مرورية، كما ظهرت كثافات أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة السادس من أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان، وفي شارع السودان ونزلة البحر الأعظم حتى حي الدقي، وشارع فيصل اتجاه الجيزة والهرم.