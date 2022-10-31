التموين تنجح في تأمين المخزون السلعي.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز والسكر قريبا

وتيرة سريعة تنتهجها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين حجم آمن من المخزون السلعي، باعتبارها الحقيبة الوزارية المسؤولة عن الأمن الغذائي في مصر، إذ استطاعت تخطي الأزمة العالمية في توافر السلع خلال أزمتي انتشار جائحة كورونا في 2020، والأزمة الروسية الأوكرانية 2022، فضلًا عن مضاعفة مخزون السلع لديها عن عدد كبير من الدول والتي يبلغ مخزون السلع فيها 3 أشهر فقط، إذ أمنت الوزارة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية حتى 7 أشهر لأول مرة، بناءً على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مضاعفة المخزون السلعي.

مخزون القمح يكفي 5.1 شهر

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات له عن حجم المخزون السلعي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الوزارة، إن مخزون القمح يكفي نحو 5.1 شهر أي حتى أبريل المقبل والذي يشهد بدء موسم حصاد القمح للعام الجديد ويستمر حتى أغسطس من العام نفسه.

تأمين المنظومة التموينية من مخزون الأرز

باعتبار الأرز سلعة أساسية ضمن مقررات التموين لحاملي البطاقات، كان قرار وزارة التموين بتنظيم آليات موسم حصاد الأرز 2022، إذ ألزمت الوزارة كل مزارع توريد طن أرز عن كل فدان مزروع، ويؤكّد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة أنَّ القرار السابق يؤدي إلى تأمين مخزون الأرز لسد احتياجات المواطنين، خاصة تأمين مخزون المنظومة التموينية.

وأوضح معاون وزير التموين في تصريح لـ«الوطن» أنَّ حجم توريد الأرز الشعير حتى الآن تخطى 200 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية، مع ترقب الوصول بالكمية المستهدفة مع انتهاء موسم الحصاد منتصف شهر ديسمبر المقبل، إذ تستهدف وزارة التموين من موسم حصاد الأرز الشعير 2022 توريد مليون ونصف طن أرز من المزارعين من إجمالي حصاد 6 ملايين طن أرز حصيلة زراعة مليون ونصف فدان أرز في 10 محافظات على مستوى الجمهورية.

حجم المخزون السكر.. قريبا اكتفاء ذاتي

فيما يتخطى حجم الاحتياطي من السكر 7 أشهر، وفقًا لتقرير سابق من وزارة التموين، إذ يعود توافر مخزون السكر إلى الزيادة الاستيعابية في مصانع السكر والتي أحدثت طفرة في حجم إنتاج السكر، فيبلغ حجم الإنتاج السنوي من السكر في مصر 3 ملايين طن سنويًا، فيما يقدر حجم استهلاك الفرد بمتوسط 30 كيلوجرامًا سنويًا.

كما تقترب مصر من إعلان اكتفاءها ذاتيًا من السكر، وربما يكون هذا الإعلان بحلول عام 2025، إذ نجحت الدولة حاليًا في الوصول لتحقيق اكتفاء ذاتي يصل إلى 90% من السكر، طبقًا لتصريحات سابقة لـ«الوطن» من رئيس شركة الدلتا للسكر الدكتور أحمد أبو اليزيد.

حجم المخزون من الزيت

رغم وصول أسعار زيت الطعام إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أنَّ وزارة التموين أعلنت توافر مخزون من سلعة الزيت لسد احتياجات المواطنين يكفي مدة 5.3 شهر، إضافة إلى خطة وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية في التوسع في إنشاء 3 مجمعات صناعية للزيوت لتكون قريبة من مناطق الاستهلاك والتخزين ومجمعات الزيوت، في المواقع التالية: «الأول برج العرب ليحل محل المجمعات في الإسكندرية، والثاني في مدينة السادات لتغطية احتياجات منطقة الدلتا، والثالث مجمع سوهاج للزيوت لتوفير سلعة الزيت في جنوب مصر»، إذ تهدف وزارة التموين من إنشاء هذه المجمعات لتقليل خطوط الإمداد وضمان توافر السلعة طوال العام للمواطنين.

مخزون اللحوم.. وفرة في الدواجن واللحوم الحية

فيما يبلغ حجم الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن 7 أشهر، أما احتياطي اللحوم الحية فيكفي 14 شهرًا، و7 أشهر للحوم المجمدة.