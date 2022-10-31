نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف.. «السلام مع النفس والمجتمع»

أعلنت وزارة الأوقاف، نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان: «السلام مع النفس والمجتمع والبيئة والكون»، مؤكدة أن ديننا الحنيف دين السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم، نبي السلام، وتحيتنا في الدنيا سلام، والجنة هي دار السلام، وتحية أهل الجنة في الجنة السلام، وتحية الملائكة لهم سلام، حيث يقول عز وجل: {يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين)، ويقول سبحانه: {لهم دار السلام عند ربهم، ويقول تعالى: {وتحيتهم فيها سلام، ويقول (جل وعلا): {والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار).

نص خطبة الجمعة القادمة

وأكد نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، أنه لمكانة السلام وشرفه سمى الله سبحانه وتعالى نفسه السلام، فقال سبحانه: {هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وكان من دعاء نبينا (صلى الله عليه وسلم) عقب كل صلاة: (اللهم أنت السلام، وملك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام).

خطبة الجمعة القادمة

وأضاف نص خطبة الجمعة القادمة: «المسلم الحقيقي ودود، سهل، هين، لين، يألف ويؤلف، متسامح مع نفسه، ومع أهله وذويه، ومع جيرانه وأصدقائه، ومع مجتمعه، بل مع الناس أجمعين، سخي كريم، يحب الخير للناس جميعا، ويشاركهم فيه، ويسهم في كل ما يحقق التراحم والتكافل المجتمعي، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (المؤمن يألف ويؤلف،ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير النّاس أنفعهم للناس)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، ويقول (عليه الصلاة والسلام): (المسلم من سلم الناس من لسانه ويده)، فلا يغش ولا يخون، ولا يستغل، ولا يحتكر، ولا يهدم، ولا يخرب، ولا يكذب، ولا يرمي الناس بالإفك والبهتان ظلما وزورا، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، محب لوطنه، حريص على حفظ أمنه وأمانه واستقراره، كما أن المؤمن سلم سلام مع البيئة التي يعيش فيها، يعي أن الحفاظ على البيئة مسئولية دينية وإنسانية ووطنية».