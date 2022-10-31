تشييع جثمان مدرس توفى داخل فصل في مدرسة بشبرا الخيمة.. شهيد العلم «صور»

شيع أهالي مدينة بنها الفقيد عزت محمد سلام، مدرس الرياضيات بمدرسة أسامة بن زيد، التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، حيث دُفن في مقابر الأسرة بمدينة بنها وسط حالة من الحزن سيطرت على زملائه وأقاربه، والذين أكدوا أن الفقيد كان حسن الخلق ومحبوبا بين الجميع.

وخرجت الجنازة من مسجد الرحمة بمقابر بنها على طريق «الشموت»، وسط حضور كبير من الأهالي وزملاء الفقيد ومندوبي مديرية التعليم والإدارة التعليمية بغرب شبرا الخيمة، وتلقت أسرة المعلم الراحل العزاء على المقابر.

حزن بين زملاء وأفراد أسرة مدرس شبرا الخيمة

وسيطرت حالة من الحزن على المشاركين في الجنازة، والتي حضرها أفراد أسرة الفقيد، والعاملون بمدرسة أسامة بن زيد بشبرا الخيمة، ومندوبون عن مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية، حيث نعوا الفقيد بكلمات طيبة، ووجهوا العزاء لأسرته وذويه.

إدارة غرب شبرا التعليمية تنعي المدرس الراحل

ونعت إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية الفقيد عزت محمد سلام مدرس الرياضيات بمدرسة أسامة بن زيد بغرب شبرا الخيمة، في بيان، وقال يوسف أبو الوفا، كبير معلمي الرياضيات في إدارة غرب شبرا الخيمة وزميل الراحل، إن الفقيد كان زميلا له منذ فترة، وكان يتمتع بالخلق الطيب والتفاني في العمل والانضباط، وكان محبوبا من زملائه بالمدرسة، داعيا له بالرحمة والمغفرة وسكن الجنة.