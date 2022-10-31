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جهاز حدائق أكتوبر يوجه 8 نصائح مهمة لمواجهة الأمطار.. منها القيادة بهدوء

كتب:

منة عبده
05:50 م | الإثنين 31 أكتوبر 2022
مدينة حدائق أكتوبر.. صورة أرشيفية

مدينة حدائق أكتوبر.. صورة أرشيفية

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، استعداده التام لاستقبال فصل الشتاء، إذ جرى إعداد خطة شاملة لموسم سقوط الأمطار والسيول، من خلال تطهير جميع الشنايش والبالوعات الموجودة داخل المدينة، وتوفير خدمة الخط الساخن على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين، في حال تراكم المياه داخل إحدى المناطق.

انتشار جميع فرق الصيانة

وأشار جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في منشور عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى انتشار جميع فرق الصيانة لشبكات المياه والصرف الصحي بالمحاور والطرق الرئيسية، للتعامل مع أي تجمعات مياه.

ووجه جهاز المدينة، خلال المنشور، عدة نصائح تمثلت بالآتي:

- عدم لمس أعمدة الإنارة.

- القيادة بهدوء.

- الالتزام بالتدابير الوقائية.

- وفي حالة السير أثناء هطول الأمطار يمكن التواصل مع طوارئ المياه والصرف الصحي بخصوص أي تجمعات للمياه على الأرقام التالية 01140090889، 01127725519 أو إرسال المشكلة على واتس آب للأرقام.

فصل كهرباء المنزل في حال وجود مياه بالداخل

- الابتعاد عن المحولات وأعمدة الإنارة.

- فصل كهرباء المنزل في حال وجود مياه بالداخل.

- عزل الأسلاك العارية أو تبديلها، تغطية المفاتيح المعرضة للأمطار.

- عدم ملامسة المصابيح المضاءة، إبعاد الأطفال عن ألعاب تعمل بالكهرباء.

- رفع الوصلات الكهربائية من الأرض، وفي حال نشوب حريق يجب التعامل بالطفايات والرمال. 

يأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، على نشر العديد من المنشورات والنصائح على الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لإتاحة التواصل بين الجهاز وسكان المدينة، من خلال أرقام التواصل التي يعلن عنها جهاز المدينة عبر الصفحة.

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.