«الإسكان»: تفعيل خط مواصلات جديد من حدائق أكتوبر إلى رمسيس

أعلن جهاز تنمية حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس محمد مصطفى، عن تفعيل خط مواصلات جديدة من حدائق أكتوبر إلى منطقة رمسيس في وسط البلد، وقال رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، إن الخط الجديد يأتي استجابة لمطالب المواطنين مع بداية العام الدراسي الجديد، والكثافة السكانية التي تشهد ازدياد مستمر خاصة في مناطق الإسكان الاجتماعي الجديدة.

رئيس الجهاز يستجيب لمطالب المواطنين

من جهته، قال المهندس محمد عبدالله، نائب رئيس الجهاز للتنمية، إن الخط الجديد يخدم سكان مناطق عمارات 669، و662، والسابعة، والخامسة، و247، و266.

نائب رئيس الجهاز: تفعيل خطوط مواصلات جديدة

وأضاف نائب رئيس الجهاز، إن الجهاز تلقى العديد من المطالب من قبل المواطنين خلال الفترة الماضية بتفعيل خطوط مواصلات جديدة، فاستجاب الجهاز على الفور وبدأ في التواصل مع الشركات الخاصة العاملة بالمدينة، وتم اليوم الإعلان عن الخط الجديد، مشيرا إلى أن المدينة ستشهد خلال الفترة المقبلة أكبر شبكة مواصلات سيتم الكشف عن تفاصيلها قريبا بعد الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية، وأوضح أنه سيتم ربط الأحياء مع بعضها البعض بوسائل مواصلات جيدة.

تخفيضات على سعر التذكرة

وقال المهندس أحمد عبدالعاطي، رئيس شركة مواصلات العاصمة، إنه ولأول مرة سيتم إجراء تخفيضات على سعر التذكرة، من خلال طرح اشتراكات للمواطنين والطلاب للتخفيف عن كاهلهم وكاهل أولياء الأمور بنسبة 25%.

وأضاف أن أجرة الانتقال من حدائق أكتوبر إلى رمسيس 7 جنيهات ونصف فقط بدلا من 10 جنيهات، لافتًا إلى أن الشركة لم ترفع سعر التذاكر بعد تحريك أسعار الوقود في شهر يوليو الماضي مراعاة للبعد الاجتماعي.