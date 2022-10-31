«صالون وسط البلد» منصة لتشجيع المشروعات الصغيرة: النحاج مضمون

فرص عمل عديدة وعائد مادي غير مرتبط بعدد ساعات وقيمة محددة، توفرها المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن نجاح الأفراد في إدارة ما يرغبون واستثمار أموالهم بشكل جيد، لذا تتجه الأنظار نحوها، لا سيما في ظل وجود مناخ اقتصادي مشجع وفرص تمويل ودعم تلك المشروعات الصغيرة، وهو ما دفع مدحت عبد الحميد، لتأسيس «صالون وسط البلد» ومنصته المرئية عبر يوتيوب، لمناقشة الفرص والأفكار المتعلقة بعالم البزنس والاقتصاد، بشكل سهل يشجع الأفراد على أن يكونوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناجحة، مستغلاً خبرته التي اكتسبها من دراسة إدارة الأعمال، وحصوله على الماجستير فيها.

يسلط «صالون وسط البلد»، الضوء على النماذج الناجحة، للاطلاع على تجربتها والاستفادة منها وتحفيز الآخرين على النجاح، من خلال مشروعات بسيطة وسهله، مثل «بزنس صناعة الملابس» وحقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على الصناعة والاقتصاد، «بزنس القهوة» الذي يبدو بسيط للوهلة الأولي لكنه صناعة مهمة يقوم عليها اقتصاد دولي من خلال عمليات الزراعة والاستيراد والشحن والتوزيع، وفق مدحت: «استضفنا نموذج لرائدة أعمال اقتحمت هذا المجال بنجاح ووثقت تجربتها فى كتاب خاص بها».

نشر الفكر الاقتصادي بشكل سهل ولطيف

يستهدف «مدحت»، أن تصل فكرته للجمهور العربي بشكل عام والمصري خاصة لنشر الفكر الاقتصادي والبزنس بشكل سهل ولطيف، وهو ما يدفعه لاختيار ضيوف وأصحاب مشروعات «صناعية» في المقام الأول ومشاركين فى الإنتاج وليس مجرد مشرفين عليه: «لازم يكون عندهم خبرة كافية للحديث عن مشروعهم عشان نحقق أكبر قدر من الاستفادة للجمهور»، موضحاً أنه يحرص علي إبراز تفاصيل الصنعة فهو ينظر للاقتصاد على أنه فن.

نصائح للاستثمار في المشروعات الصغير

ونصح «مدحت»، الحاصل على ليسانس حقوق وباحث دكتواره تخصص موارد بشرية بمجال إدارة الأعمال، أصحاب المشروعات الصغيرة أن يكون لديه خبرة كافية اكتسبها من أعمال سابقة: «اتعلم في مال غيرك قبل ما تتعلم في مالك»، وأن يبني مشروعه على أساس دراسة جدوى طبقاً لاحتياجات السوق، وأن يكون لديه قد كبير من المخاطرة، والصعوبات يمكن التغلب عليها من خلال الممارسة، موضحاً أنه فى الوقت الحالي الأرض خصبة لجذب المزيد من الاستثمارات بسبب تجديد البنية التحتية «تجديد شبكة الطرق والكباري والمواني بيئة جاذبة جداً للاستثمار»، والمستقبل القريب سوف يكون أفضل.

ورغم الصعوبات التى تواجه رواد الأعمال في العالم فهناك العديد من المميزات الموجودة حالياً وتساعد على إقامة مشروعات صغيرة مثل السوشيال ميديا، التي أتاحت فرصة التسويق المجاني، وفق مؤسس المنصة: «قبلها كان لازم توفير مكان وسجل تجاري وبطاقة ضريبية، دلوقت تقدر تكتب على صفحتك عن مشروعك ومئات الملايين يشوفوك ودى فرصة تبدأ مشورعك»، لافتا إلى أنه أصبح من السهل الحصول على السلع والأدوات بشكل سهل وبسيط واستيرادها من عدة دول وبتكلفة قليلة وخاصة من أسواق الصين والفلبين، بالإضافة إلى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة: «فيه شباب كتير اتجه للاسثمار وحصلوا على تمويلات بمئات المملايين».