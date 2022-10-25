«خبير اقتصادي»: نموذج طموح لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة القطاع الخاص

قال الدكتور وليد جاب الله خبير اقتصادي، إنّ القطاع الخاص هو صاحب الدور الأكبر خلال المرحلة المقبلة التي تستهدف زيادة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود استراتيجيتين للتعامل مع القطاع الخاص، الأولى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والثانية متعلقة بالمشروعات القومية والمشروعات الكبرى، كاشفًا عن وجود خلاف بين الخبراء الاقتصاديين بشأن تحديد أي من هاتين الاستراتيجيتين تحقق النجاح الأكبر في تحفيز الاقتصاد عن قيام الدول بمشروعات تنموية.

الدولة تستهدف زيادة إنفاقها على تمويل المشروعات

وأضاف جاب الله في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن مصر طبقت الاستراتيجيتين معًا، في نموذج طموح لتحقيق التنمية السريعة والمستدامة، فبعد إنفاق الدولة نحو 400 مليار جنيه في صورة تمويلات تم نفاذها بالفعل، منوهًا عن أن الدولة في طريقها إلى إنفاق المزيد من أجل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا ن ما قدمته الدولة من حوافز متعددة.

مشروعات كبرى بتمويلات ضخمة

وأوضح الخبير الاقتصادي أن نجاح المشروعات التي قامت الدولة بتمويلها واستمرار الدولة المصرية في تقديمها للدعم لتلك المشروعات خلال الفترة المقبلة، نجد أن الدولة تبحث أيضًا من خلال المؤتمر الاقتصادي تطبيق مشروعاتها القومية مع القطاع الخاص، من خلال تطبيق استراتيجية المشروعات الكبيرة من القطاع الخاص، لافتًا إلى حديث رئيس الوزراء عن مشروعات كبرى بالتعاون مع القطاع الخاص بحجم تمويلات كبيرة جدًا، في مجالات متعددة مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والنقل الجماعي والموانئ والبتروكيماويات.