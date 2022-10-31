وزارة التموين توقع بروتوكول تعاون لتمويل مصانع ورش المشغولات الذهبية غدا

توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الثلاثاء، برتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل دعم وتمويل مصانع وورش المشغولات الذهبية، ودعم وتطوير ورش صغار مصنعي الذهب، للحفاظ على الصناعة.

ويوقع البروتوكول كلا من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف توفير فرص العمل، وتنمية أعمال أصحاب ورش المشغولات الذهبية لضمان الحفاظ على هذه الصناعة الحيوية.

انطلاق معرض نبيو للذهب 10 ديسمبر

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في مؤتمرا صحفيا له أمس، انطلاق معرض نبيو للذهب في دورته الثانية، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، والذي يقام برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومصلحة الدمغة والموازين، واتحاد الغرف التجارية، والشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، معلنا إقامة أول مسابقة لتصميم الحلي والمجوهرات بالاشتراك مع مدرسة التصميم للفنانة المصرية العالمية عزة فهمي، ضمن فعاليات المعرض.

8 آلاف زائر محلي بالدورة الثانية لمعرض نبيو للذهب

ومن المقرر أن يقام المعرض داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، إذ يضم 5 أجنحة دولية لأول مرة من 35 عارض من إيطاليا وتركيا والهند والإمارات.

وتستهدف وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية من الدورة الثانية لمعرض نبيو للذهب زيارة 8 آلاف زائر محلي ودولي للمعرض خلال فترة انعقاده، وأكثر من 100 مشتري دولي من 18 دولة من الخليج العربي وأفريقيا.، ويشارك في المعرض 50 شركة ومصنع في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن «نبيو» هو رمز الذهب في مصر القديمة منذ عهد الفراعنة.