وزير التموين: اتفاق بين الحكومة والمركزي للإفراج عن السلع الموجودة بالمواني

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اتفاق بين الحكومة والبنك المركزي من أجل سرعة الإفراج عن السلع الموجودة في المواني والجمارك، فضلا عن اتفاق مع شركات الصناعات الغذائية لزيادة إنتاج الأرز والزيت والسكر لزيادة المعروض من هذه السلع الأساسية.

إخطار المستوردين للإفراج عن الشحن

ونوه وزير التموين، خلال تصريحات صحفية له أمس، عن إخطار المستوردين والمنتجين والسلاسل بالإجراءات التي تمت مؤخرًا للإفراج عن الشحن، التي تؤدي إلى وفرة في المعروض من السلع واستقرار الأسعار.

وأوضح وزير التموين، أن ظاهرة نقص بعض السلع التموينية وتحديدًا سلعة الزيت مؤخرا، كانت ناتجة عن تأخر صرف الشحنات من الجمارك لعدم توافر الدولار، قائلا: «مع تحرير العملة من المتوقع حدوث انفراجة قريبًا في صرف الشحنات المتأخرة من السلع الغذائية».

احتياطي آمن من السلع

ونوه وزير التموين، خلال تصريحاته، إلى وجود احتياطي استراتيجي أمن من السلع خاصة السلع الأساسية الاستراتيجية «القمح والسكر والزيت والأرز والدواجن المجمدة واللحوم الحية»، مؤكدا أن المخزون يكفي لمدة تزيد عن 5 أشهر.

وضمّنت وزارة التموين توافر سلعة الأرز طوال العام، خاصة بعد تأمين مخزون الأرز في المنظومة التموينية باعتباره سلعة أساسية ضمن مقررات التموين لحاملي بطاقات الدعم، إذ أقرت وزارة التموين إلزام المزارع على توريد طن أرز شعير من كل فدان مزروع، فضلا عنم فتح الباب أمام مضارب القطاع الخاص للاشتراك في منظومة التوريد حتى اشترط أكثر من 90% من المضارب في المنظومة، ما زاد من عملية التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.