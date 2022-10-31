«السفيرة عزيزة»: إنجازات الدولة في ملفي المرأة والشباب حلم طال انتظاره

أشادت الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن، مقدمتا برنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع عبر فضائية dmc، بما قدمته الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة والشباب على حد سواء، مشيرة إلى أنها حلم طال انتظاره.

وقالت الإعلامية جاسمين طه، خلال تقديم برنامج «السفيرة عزيزة»، إن تمكين المرأة ظهر بشكل واضح خلال الـ 8 سنوات الماضية، وحصلت على جميع حقوقها، وأصبحت تعيش أفضل حال في عهد الرئيس السيسي، مضيفة: «أكبر دليل على كده إننا مبقيناش نشتكي من أي ظلم أو تقصير واقع علينا، ومبقاش قدامنا أي أبواب مقفولة، والأهم من وجهة نظري، أننا بقينا كسيدات شركاء أصليين في التنمية، إيدينا بإيد بلدنا، وكتفنا في كتف مستقبلها، بنزاحم وبنشتغل وبنبتكر، وبننجح، وبنقول لكل الدنيا إن ستات مصر أد الدنيا كلها، وأن عينينا على بكره».

وتحدثت الإعلامية رضوى حسن عن مستقبل الشباب ومشاركتهم في صنعه، قائلة: «المستقبل للشباب، وبكرة أحلى لزهور قررت تفتح رغم كل المصاعب والتحديات، رموا ورا ضهرهم المعوقات وقالوا إحنا اللي هنجيب الخير لمصر، مدوا إيديهم لبلدهم، لما لقوها فاتحالهم دراعاتها، وبتذلل قدامهم كل صعب عشان ينجحوا ويقفوا على رجليهم ويعلوا ببلدهم وبناسهم الطيبين».

إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

وعددت طه المزايا المقدمة للشباب في عهد الرئيس السيسي؛ ومنها إصدار الرئيس قرار بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بهدف تنمية مهاراتهم القيادية، وإقامة مؤتمرات الشباب ليتحاورا مع الرئيس في القضايا المختلفة، ما أعادهم إلى واجهة المشهد السياسي، وتشكيل لجنة وطنية من الشباب تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية.

تدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية

وأشارت مقدمة برنامج السفيرة عزيزة إلى أن رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية، أعدت تصورا سياسيا لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية، ودعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسات تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي من خلال جميع الوسائل والأدوات السياسية، بالإضافة للموافقة على مطلب الشباب بقيام الحكومة بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية بتنظيم حوار مجتمعي موسع لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق، ووضع أسس سليمة لتجديد الخطاب الديني، ودعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسات تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي من خلال جميع الوسائل والأدوات السياسية.