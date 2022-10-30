أسعار الخضروات اليوم الأحد 30-10-2022 في الأسواق المصرية

حافظت أسعار الخضروات في السوق المحلي اليوم، على استقرارها منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بسبب توافر الأصناف والأنواع المختلفة.

وفيما يلي، نرصد أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية وسوق العبور، التي جاء كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

في السوق المحلي، جاءت أسعار الخضروات في صباح اليوم كالتالي:

فلفل ألوان بسعر 23 جنيها، بطاطس طبخ بسعر 18 جنيها، كوسة 12 جنيها، كابوتشا بـ11 جنيها، مشروم 200 جرام بسعر 35 جنيها، فلفل رومي أخضر 14 جنيها، ثوم 28 جنيها، قرع عسل 13 جنيها للكيلو.

الطماطم البلدي بسعر يتراوح بين 9 و30 جنيها، بينما بطاطس التحمير بسعر 15 جنيها، بصل أحمر بـ6 جنيهات، الخيار بسعر 11 جنيها، بطاطا حلوة 6 جنيهات، باذنجان كبير 9 جنيهات، جزر بسعر 11 جنيها، البصل الأصفر 9 جنيهات، فلفل رومي بسعر 14 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وتباين سعر الخضروات اليوم في السوق المحلي، ليسجل الأصناف المختلفة عبر موقع العبور لأسواق الجملة، حيث وصل سعر الكيلو جرام بطاطس ما بين 7 و10 جنيهات، بصل ذهبي أو أحمر 2.75 إلى 4.5 جنيه، والكوسة ما بين 4.5 إلى 6.5 جنيه، جزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه، فاصوليا ما بين 9 و11 جنيها.

أما سعر الكيلو جرام من الملوخية من 2.5 إلى 3.5 جنيه، وخيار صوب ما بين 4.5 و6 جنيهات، بامية بسعر 16 و20 جنيها، السبانخ ما بين 9 و11 جنيها، قلقاس ما بين 4 و6 جنيهات، ثوم ما بين 7 و11 جنيها، بنجر ما بي 2 و 4 جنيهات.

باذنجان بلدي ما بين 4.5 و6 جنيهات، رومي من 4 و5 جنيهات، أبيض ما بين 4.5 و7 جنيهات، بينما وصل الفلفل الرومي البلدي ما بين 5 و 6.5 جنيه، الصوب 5 و10 جنيهات، فلفل حامي بلدي ما بين 3.5 و5 جنيهات، الصوب ما بين 4 و7 جنيهات، الألوان ما بين 8 و18 جنيها.