أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم السبت 29-10-2022

تناول الخضروات يمد الجسم بالألياف والفيتامينات الهامة كما أنها مصدر مهم للكالسيوم، ما يقلل من أعراض أدوار البرد والأنفلونزا إلى جانب عمل بعضها على الوقاية من حصوات الكلى وزيادة مناعة الجسم.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم السبت 29 أكتوبر، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها بشكل يومي وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم

سجل سعر كيلو الفلفل ألوان بين 25 و27 جنيها

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 7 و9 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الحامي بين 6 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو البصل الأحمر 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البصل الأبيض بين 7 و8 جنيهات.

استقر سعر كيلو البطاطس بين 10 و13 جنيهًا.

أسعار الخيار والطماطم في الأسواق

تراوح سعر الخيار بين 9 و11 جنيها للكيلو الواحد.

اختلف سعر كيلو الجزر بين 9 و11 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الكوسة بين 7 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية بين 22 و25 جنيها.

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 12 و15 جنيها.