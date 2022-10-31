أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 31-10-2022

استقرت أسعار الخضروات في بداية تعاملات اليوم، حيث سجلت الأصناف المختلفة نفس قيمتها، ووفقا لتوقعات التجار، وفيما يلي، نرصد أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية وسوق العبور، التي جاء كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

في السوق المحلي، جاءت أسعار الخضروات في صباح اليوم كما يلي.

بصل أحمر بـ6 جنيهات.

الخيار بسعر 18 جنيها.

بطاطا حلوة 9 جنيهات.

باذنجان كبير 12 جنيها.

جزر بسعر 11 جنيها.

فلفل رومي أخضر 14 جنيها.

فلفل ألوان بسعر 23 جنيها.

بطاطس طبخ بسعر 18 جنيها.

كوسة 12 جنيها.

كابوتشا الحبة واحدة بسعر 11 جنيها.

طبق مشروم 200 جرام بسعر 35 جنيها.

ثوم 28 جنيها.

قرع عسل 13 جنيها للكيلو.

الطماطم البلدي بسعر يتراوح بين 9 و30 جنيها.

بطاطس التحمير بسعر 15 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وجاء أسعار الخضروات اليوم الأحد في بداية اليوم في السوق المحلي، عبر موقع العبور لأسواق الجملة:

بامية بسعر 16 و20 جنيها.

السبانخ ما بين 9 و11 جنيها.

قلقاس ما بين 4 و6 جنيهات.

ثوم ما بين 7 و11 جنيها.

بطاطس ما بين 7 و10 جنيهات.

بصل ذهبي أو أحمر 2.75 إلى 4.5 جنيه.

الكوسة ما بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.

جزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

فاصوليا ما بين 9 و11 جنيها.

الملوخية من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

خيار صوب ما بين 4.5 و6 جنيهات.

بنجر 2 و 4 جنيهات.

باذنجان بلدي 4.5 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي ما بين 5 و 6.5 جنيه.

فلفل حامي بلدي ما بين 3.5 و5 جنيهات.