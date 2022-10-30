«تاون جاس» تستقبل وفدا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

استقبل اليوم المهندس محمد فتحى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة تاون جاس وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمقر الشركة حيث تم عقد لقاء مع المهندس كرم خليفة مدير إدارة المتابعة للجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وبحضور الاستاذ محمد ثروت مسئول بوابة الشكاوى بوزارة البترول و الثروة المعدنية.

واستعرضت الشركة كل الاجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن وايضا توفير كافة الامكانيات التى تساعد على التعامل مع شكاوى السادة عملاء الغاز الطبيعى فى اسرع وقت ممكن من خلال الاطقم المدربة على ذلك. كما تم عمل زيارة ميدانية لمنظومة خدمة العملاء الرقمية الجديدة DCS وايضا خدمة العملاء المتنقلة ودراسة ربطها بمنظومة الشكاوى والتى سوف تساهم بشكل كبير فى تسهيل وسرعة اجراءات خدمة العملاء .

وفى نهاية اللقاء اثنى الوفد على الاداء المتميز لشركة تاون جاس فى تلقى الاستفسارات والشكاوى ورصدها حيث بلغ معدل الاستجابة بنسبة انجاز ١٠٠٪؜ من الشكاوى.

وذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و في اطار حرص المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على تفعيل البرامج الخدمية المقدمة للمواطنين ، و تذليل أية صعوبات في هذا الشأن ، و تحت رعاية الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، وفى اطار المتابعة المستمرة لمستوى تقديم الخدمة للعملاء و تحسينها من خلال تذليل كافة العقبات فقد