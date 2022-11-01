حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 1-11-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الميزان يحب تحقيق التوازن في كل شيء فهو يكره أن يجعل المقربين منه يشعرون بالإهمال مهما كان السبب، وحال وجودهم في علاقة حب قوية يشعروا بالتضحية في أغلب الأوقات لدعم العلاقة مع شريك الحياة بدرجة كبيرة والارتباط به بمثابة الكنز.

مواصفات برج الميزان

ويتسم مولود برج الميزان بالذكاء العالي فهو يحتاج للتخطيط جيدا قبل أي مشكلة تواجهه حتى يشعر بالاستقرار ونجاح حل المشكلة، ويستمع بصبر لكل من حوله، وعلى الجانب الآخر يلتزم الصبر والكتمان في المواقف التي تخصه.

وقدمت خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي كما يلي:

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر وزحل داعمان ويمنحانك نضجا وحكمة، وعليك أن تكون ملهما مع الغير وقد تأتيك فرصة تحلم بها في حياتك المهنية تجعلك أفضل بشكل كبير، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الميزان.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب، وبعد ذلك تحصل على الحب الذي تستحقه في حياتك وتكون أفضل بشكل كبير وتشعر بالهدوء وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الميزان.