حظك اليوم برج الميزان السبت 29-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يقدر مولود برج الميزان على تحمل الصعاب ويكتم همومه وأسراره داخل قلبه كثيرا ولا يفصح بها، ولكنه عندما يثور يكون غاضبا جدا وتنعكس التراكمات بداخله على تصرفاته بشكل سلبي، ويكون منفعلا كثيرا، ولكن هذا لا يحدث كثيرا، فهو في العموم ومختلف المواقف شخص هادئ كثيرا ويحب الناس حوله ويقدم لهم الدعم والمساندة، وهو شخص يحب عمله ويحاول الموازنة بين عمله وحياته الخاصة بقدر الإمكان.

وفي السطور التالية، نوضح تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 29 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم بالنسبة لمواليد برج الميزان مما يساعدهم اليوم على توطيد علاقة مهنية، ولكن يجب عليك أن تنتبه لحقوقك وألا تغامر، وفق عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش الذي يمر به مواليد برج الميزان منذ فترة، إلا أن اليوم جيد لهم اليوم حيث أن الوضع الفلكي يدعمهم كثيرا ويشعرون بالتقدير والحب ويجدون الدعم ممن حولهم، كما يجمعهم بالأحباب توافق ولقاءات مثمرة ولحظات سعيدة.