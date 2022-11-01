حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 1-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب موزون وهادئ أغلب الوقت، فهو طموح بدرجة كبيرة تجعله يسعى لتحقيق أهدافه بقوة، كما أنه كتوم ويتسم بالغموض لحد كبير فهو شديد الإخلاص مع أهله أحبائه ويكره الخيانة والضعف، وبشخصيته القوية في مختلف أمور الحياة.

مواصفات برج العقرب

ويصعب على مولود برج العقرب الثقة في أي شخص يواجهه فهو عنيف بطبعه، وشديد الغيرة على من يحب وغالبا ما يتسم بجاذبية كبيرة من الصعب مقاومتها كما أنه يرى دائما نفسه على حق ولا يقبل الجدال الكثير من أحد لإثبات أنه مخطئ.

وقدمت خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي كما يلي:

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم يطالبك الفلك بألا تعطي ثقتك لأي شخص إلا بعد أن تدرس الأمور جيدا حيث أن الثقة في الآخرين قد تكلفك الكثير، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر وزحل في مربع برجك مما يثير الخلافات من حولك، وعليك أن تعمل على إعادة التوازن في علاقتك بالغير بشكل كبير، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العقرب.