حالة الطقس بالإسكندرية غدا.. أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس بالإسكندرية غدًا الثلاثاء، أمطارا خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث إلى 40% تقريبا، بحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في المحافظات، حيث يكون الطقس في شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل في النهار ومائل للبرودة في الليل والصباح الباكر.

ووكشفت حالة الطقس بالإسكندرية غدًا أن درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18، وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج من (1 - 1.5 متر)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

طوارئ مع حالة الطقس بالإسكندرية

وكان اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، أعلن حالة الطوارئ بداية من صباح اليوم الاثنين تحسبًا لسقوط الأمطار، مؤكدًا في بيان أنه تقرر وقف الإجازات والراحات وانتشار السيارات والبدالات في المناطق الساخنة واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

التنسيق مع الأجهزة المعنية لمواجهة الأمطار

وشدد على التأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدًا على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة لمواجهة الأمطار.