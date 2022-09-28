«الثروة السمكية»: مشروع عملاق للأقفاص البحرية في البحر المتوسط والأحمر«فيديو»

أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، صرف مليارات من الجنيهات لتطوير بحيرة المنزلة، وإزالة التعديات التي وصلت لأكثر من 5300 حالة تعدٍ، وعمل دراسات مع الجهات العلمية والبحثية للاستغلال والاستثمار الأمثل ودعم الصيادين بمنح الرخص لحوالي 30 ألف صياد ببحيرة المنزلة، وتعليمهم أساليب الصيد الحديثة ونفس الشئ بالنسبة لبحيرة مريوط وبحيرة إدكو.

جاري العمل بباقي البحيرات المصرية

وأضاف «مصيلحي» خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc» أنه جاري العمل بباقي البحيرات المصرية، وهناك دراسات كثيرة بالنسبة لبحيرة قارون من أجل إعادتها مرة أخرى للإنتاج والاستثمار والعمل على تأهيل الاستزراع السمكي والمشروعات القومية.

جاري محاولة إنشاء مزارع سمكية بحرية

وأوضح رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أنه جاري محاولة إنشاء مزارع سمكية بحرية، والإعلان عن مشروع عملاق جدًا للأقفاص البحرية في البحر المتوسط والأحمر من المقرر أن يحدث نقلة كبيرة جدا وطفرة بعملية التصدير وتوفير المستهلك، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم إنشاء المفرخات البحرية حتى لا يكون هناك صيد جائر للزريعة من البحار مما يؤثر على المخزون السمكي.