حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 1-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك رجل برج الجدي حنية كبيرة بداخله، يوزعها على من حوله ويستطيع أن يتعامل برفق ولين مع الجميع حوله حتى في حال اختلافه معهم، كما يعرف عن امرأة هذا البرج أنها عاطفية للغاية، خاصة إذا تعلقت بالحب، فتظهر حساسيتها وشخصيتها الرومانسية الشديدة، ويقال عنهم إنهم غامضين وفق خبراء الأبراج، ولكن هم لا يعلمون بشكل قاطع ما يريدون وحتى تفهمه يجب أن تقترب منه كثيرا، وأنثى هذا البرج تستطيع العيش وحدها تماماً بدون رجل، بسبب عقلها الناضج الذي لا يستهويه أحد بسهولة.

وذكرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في حديثها الخاص لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

عليك أن تضاعف تركيزك اليوم واعتنِ بحساباتك واستخدم منطقا سليما وهادئا لتكون مقنعا مع زملاء ورؤساء العمل، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزلك الثاني اليوم مما يجعلك عرضة للوقوع في أخطاء، كما يجب عليك أن تراجع أقوالك وتفكر فيها جيدا قبل أن تتفوه بها، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.