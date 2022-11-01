حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 1-11-2022 عاطفيا ومهنيا

تمتلك أنثى برج الدلو روحا طفولية مليئة بالبراءة، وتحب الناس ومساعدتهم، كما تحب الخير لهم، ولا يوجد بداخلها ذرة من الحقد أو الكره لأحد، وتعامل من حولها بعفوية تامة، ما يسبب لها الكثير من المشاكل والصدمات، وتميل إلى الأجواء الهادئة وهي صبورة ولا تغضب بسرعة حتى إذا تعرضت لمواقف أو أشخاص يستفزونها، وتحب النقاش الهادئ العقلاني، وهي بعيدة تماماً عن التشاؤم، والخوف، والقلق، وهي رومانسية تحب شريك حياتها وتحرص على نجاح العلاقة واستقرارها والوصول بها إلى بر الأمان.

وذكرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في حديثها الخاص لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

يتواجد القمر في برجك مما يجعلك نشيطا ومليء بالحماس وتكون قادرا على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش الذي يمرا به مواليد برج الدلو، إلا أن القمر يجعلك متميزا في التواصل وتستطيع أن تجذب إليك الكثيرين من الجنس الآخر، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.