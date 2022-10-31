«الدفاع الروسية» تعلن اعتقال أكثر من 100 عسكري أوكراني

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت قصف القيادة العسكرية ومنشآت أنظمة الطاقة في أوكرانيا عبر شن ضربات طويلة المدى باستخدام أسلحة جوية وبحرية عالية الدقة حققت أهدافها المرجوة.

تضرر قطاع الكهرباء في أوكرانيا

وأعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تضرر قطاع الكهرباء والمياه في بلاده، وإصلاح الرئاسة جزئيًا بعض الأعطال في الكهرباء، فيما بينّت الدفاع الروسية أنّها صدت هجومًا نفذته الوحدات الأوكرانية في محور كراسنوليمانسك مع اعتقال أكثر من 170 عسكريا أوكرانيا.

تحييد 110 عسكريين أوكرانيين

واستطاعت الدفاع الروسية إرجاع القوات الأوكرانية عند محور نيكولاييف كريفوي روج، عقب محاولات القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم مع اعتقال روسيا أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين.