خريطة انقطاع المياه غدا في 7 محافظات للصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه في عدة مناطق بالمحافظات غدا الثلاثاء، بسبب أعمال الصيانة الدورية.

أماكن قطع المياه بكفر الشيخ

وأكدت محافظة كفر الشيخ انقطاع المياه عن قرى مركز دسوق وقرى مركز قلين غدا، وذلك بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا، لغسيل وتطهير المروقات والخزانات الرئيسية بمحطة إنتاج مياه الشرب الرئيسية بمحطة أبو علي.

كما أعلنت رئاسة مركز ومدينة مطوبس عن قطع المياه غدا من الساعة 8 صباحا للساعة 12 ظهرا لربط خط المياه الرئيسي.

مواعيد انقطاع المياه بالسويس

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة السويس انقطاع المياه بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، في مناطق التوفيق والنصر والفردوس والكوثر لأعمال الصيانة والإصلاح بالخط الرئيسي.

قطع المياه غدا بمحافظة دمياط

كما كشف بيان لجهاز مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، انقطاع المياه عن المجاورة 5 والحي 1، وذلك غدا من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 10 مساءً.

مواعيد انقطاع المياه غدا بسوهاج

وصرحت محافظة سوهاج عن قطع المياه عن قرية شطورة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج وضعفها بمناطق ساحل طهطا وساحل سليم، وذلك بداية من الساعة 9 مساء اليوم حتى الساعة 8 صباح غدٍ الثلاثاء، وذلك لتطهير الخزانات ومروقات المياه.

أماكن انقطاع المياه غدا بالشرقية

كما حدد بيان لمحافظة الشرقية انقطاع المياه غدا بمدينة صان الحجر والفرايحة وأولاد صقر من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، وذلك لإيقاف محطة مياه حجير المرشحة بمدينة صان الحجر للصيانة.

أماكن قطع المياه غدا بالجيزة

بينما يتم غدا قطع المياه عن أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وفقا لبيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، للصيانة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

قطع المياه غدا بالمنوفية

وبمحافظة المنوفية تشهد قرى مركز الباجور انقطاع المياه غدا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا للصيانة.