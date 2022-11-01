حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 1-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج الحوت إلى الرومانسية، وتغلب عليه الحنية في جميع تعاملاته، ويفكر بقلبه لا بعقله، ويكره أن يشاهد آلام الآخرين أو إيذائهم، ويحاول التخفيف من متاعبهم وجروحهم، ويعمل على إرضاء من حوله، ويصعب عليه رفض طلب من حوله.

وذكرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في حديثها الخاص لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر، ما يجعلك اليوم يقظا وتستطيع أن تراقب في صمت وعليك أن تبقى متحفظا ولا تتكلم عن حياتك الشخصية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تميل اليوم إلى التخطيط لحياتك المهنية، لكن يجب أن تكون حريصا وتلتزم الصمت والكتمان، وذلك بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.