أماكن عرض فيلم بروس ويلس الجديد Detective Knight في السينمات

تعرض السينمات المصرية فيلم بروس ويلس الجديد Detective Knight، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، وتدور أحداثه حول المحقق جيمس نايت الذي يكون داخل شوارع لوس أنجلوس خلال الهالوين، ويسعى لتعقب مجموعة من اللصوص الذين تسببوا في إصابة زميله خلال مداهمته لهم في عملية سرقة قاموا بها.

أماكن عرض فيلم Detective Knight

ويتم عرض فيلم الأكشن Detective Knight في دور العرض التالية:

سينما أمريكانا بلازا

سينما صن سيتي

سينما بوينت 90

سينما مدينتي

سينما كايرو فيستفال

سينما داندي مول

سينما فوكس مول مصر

سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة

فريق عمل فيلم Detective Knight

وفريق عمل فيلم Detective Knight هو بروس ويلس، لوكلين مونرو، كوري لارج، بيو ميرتشوف، مايكل إكلوند، كودي كيرسلي.

دليل أفلام الأكشن في السينمات

كما تعرض السينمات عددا من أفلام الأكشن الأخرى أبرزها فيلم Blowback ، وتدور أحداث الفيلم حول نيك الذي يسعى للتخطيط لعملية سرقة مثالية، لكن يحدث غير المتوقع بتعرضه للخيانة ويصبح عليه العودة للانتقام، وفيلم Blackout وتدور أحداث الفيلم حول رجل يستيقظ في المستشفى فاقدًا لذاكرته، ويجد نفسه مجبرًا على الهرب من عصابة خطيرة ويحاول أن يسترجع ذاكرته.

وأيضا يتم عرض فيلم Black Adam الذي يتناول قصة شخصية من شخصيات Shazam، حول الرجل الذي وقف محايدًا ما بين كونه بطلًا أو شريرًا، رغم تمتعه بقدرات سحرية غير عادية، إلى جانب فيلم الهيبة بطولة تيم حسن الذي تدور أحداثه حول جبل الذي يكتشف أن عدوه المسئول عن اغتيال والده ما زال على قيد الحياة ويحاول جبل تصفية الحسابات.