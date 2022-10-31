رئيس شعبة الدواجن: نتوقع انخفاض الأسعار في الأسواق قريبا

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار البيض تراجعت في الأسواق بشكل بسيط، وذلك مع اتجاه الكثيرين لبيع البيض قبل فقس الكتاكيت، لذا توافرت كميات كبيرة منه تباع بأسعار أقل من السوق.

هل ستنخفض أسعار الدجاج؟

وقال عبدالعزيز خلال حديثه لـ«الوطن» إن أسعار الفراخ وصلت إلى 35 جنيها في المزرعة، تباع بسعر يتراوح بين 39 و40 جنيها للمستهلك.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أن هناك وفرة في مستلزمات الإنتاج من الذرة والصويا، ومن المتوقع أن ينخفض سعر العلف، ما سيؤدي إلى استقرار أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية العمل على عودة المنتجين الذين خرجوا من المنظومة الخاصة بتربية الدواجن للمنظومة مرة أخرى، فهم أعمدة الصناعة، ويمكن رجوعهم عن طريق إيجاد سعر عادل عن طريق وجود بورصة تقييم الأسعار وتحديدها في الأسواق، حتى لا يجرى زيادتها بشكل يضر المربين والمواطنين، وفق قوله.

أسعار الفراخ البيضاء بالمحلات التجارية

وجاءت أسعار الفراخ في المحلات التجارية كما يلي:

- تراوح سعر كيلو الأوراك بين 40 إلى 49 جنيهًا.

- كيلو الأوراك المخلية تراوح بين 65 و70 جنيهًا.

- كيلو الهياكل تراوح بين 15 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم 40 إلى 46 جنيهًا.

- كيلو الدبابيس تراوح بين 62 - 70 جنيهًا.

- سعر كيلو البانيه بين 95 و110 جنيهات.

- كيلو الشيش البانية بين 100 و120 جنيها.

- صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا.