قصة وفاة معلم في مدرسة بالشرقية.. «سقط مغشيا عليه أمام الفصل»

مع انطلاق أذان الفجر، توجه أشرف محمد سليم، خبير اللغة الإنجليزية بمدرسة مشتول القاضي الإعدادية بالشرقية، إلى المسجد وأمّ المصلين، ثم عاد إلى منزله وتناول طعام الإفطار وغادر متوجها إلى عمله، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فترة قصيرة من وصوله إلى مقر عمله.

تفاصيل وفاة المعلم الراحل داخل مدرسة بالشرقية

وروى وليد عبدالله، معلم تربية رياضية بمدرسة مشتول القاضي الإعدادية، تفاصيل وفاة المعلم الراحل، قائلا «إن أشرف سليم رحمه الله حضر إلى المدرسة في مواعيد العمل، وشارك في الإشراف على الطابور»، موضحا أنه على الرغم من أن المعلم الراحل كان يدرس لغة إنجليزية إلا أنه كان يحرص على المشاركة في تنظيم الطابور والأعمال الإشرافية.

وتابع أنه بعد لحظات من انتهاء الطابور وبدء دخول الطلاب إلى الفصول، تفاجأنا بسقوطه مغشيا عليه أمام الفصل وفقد الحركة والنطق، مضيفا أنهم قاموا بنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الزقازيق ولكن بمجرد ترقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه فارق الحياة.

حزن بين زملاء المعلم الراحل والطلاب

وأكمل «عبدالله» حديثه ودموعه تسبق كلامه، «المستر أشرف كان معلم وأب وأخ، مكنش بيتأخر عن مساعدة حد»، مشيرا إلى أنه كان أحد طلابه قبل أن يكون زميلا له في نفس المدرسة.

كان عابدا ومحبا للخير

فيما قال أحد جيران المعلم الراحل، إنه عُرف بحسن خلقه، وكان يحرص على أداء الصلاة في أوقاتها ويؤم المصلين في حال عدم تواجد الإمام، مشيرا أنه كان يدرس أبناء الجيران والبسطاء داخل مجموعات خارج أوقات المدرسة مجانا لوجه.

مديرية التربية والتعليم تنعى المعلم الراحل

ونعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ومحمد رمضان غريب، وكيل الكلية، المعلم الراحل أشرف محمد سليم، خبير اللغة الإنجليزية، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.