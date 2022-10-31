أبوالغيط لـ«القاهرة الإخبارية»: رئيس تونس وطني.. و«أمراء الحرب» وراء خراب ليبيا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المجتمع التونسي يمر بضغوط اقتصادية هائلة، لأنّ الوضع الدولي بصفة عامة مؤثر عليه، موضحًا أن الأمل في أن العالم العربي والغربي لا يتخلى عن تونس بمعنى أن تونس دولة متحضرة جدًا، لديها رئيس عروبي وطني يعشق التراب التونسي، وصادق مع نفسه.

ليبيا يجب أن توصف بالدولة الغنية

وأضاف «أبو الغيط»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه بالحديث عن ليبيا فعندما سقطت السلطة في ليبيا والدولة المركزية ضعفت والحكم المركزي ضعف انبثق نظام مفهوم جديد للأمن هو أنّ كل مدينة قامت بعمل مليشيات خاصة بها والمليشيات تصادمت وهذه المليشيات يقودها ما يسمي في الوصف السياسي «أمراء الحرب» كل هذا تم في دولة تنتج يوميا مليون و200 ألف برميل بترول يقل أو يكثر، نتحدث عن برميل أحيانا يصل سعره إلى 120 دولارًا.

هناك أشخاص كثيرة ليس من مصلحتهم التسوية

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: «دولة مثل ليبيا يجب أن توصف بالدولة الغنية وبالتالي اذا فكرنا فلسفيا فنحن اول مرة نشهد حدث ان دولة فيها هذا القدر من الفوضى، وهذا القدر من الثروة، وهذا القدر من توزيع الثروة على الجميع، بمعنى أن البنك المركزي الليبي يسدد أموالا الحكومة والحكومة تسدد أموالًا لكل أمير حرب، وكل مدينة وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فهناك أشخاص كثيرون ليس من مصلحتهم التسوية».