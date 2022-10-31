اللواء محمد أبو سمرة القيادي الفلسطيني: نأمل في دعم المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الحالي

اللواء محمد أبوسمرة: مصر تقود الدبلوماسية العربية من أجل وحدة الصف.. ونأمل فى توصيات تعزّز صمودنا

قال اللواء محمد أبوسمرة، القيادى والمفكر الفلسطينى ورئيس تيار الاستقلال، إن القضية الفلسطينية ستكون ملفاً أساسياً فى القمة العربية فى الجزائر، معرباً عن تطلعه لأن تدعم القمة العربية الجهود المصرية تجاه الشعب الفلسطينى. ولفت «أبوسمرة»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون موضع نقاش كذلك، باعتبارها أزمة حاضرة فى مختلف الساحات الدولية، متطلعاً إلى إصدار قرارات بشأن الأزمة السورية، وتدارس مسألة عودتها إلى مقعدها بالجامعة العربية، آملاً فى خروج توصيات تعزّز صمود الشعب الفلسطينى وقيادته، وتضع حداً لمحاولات الاحتلال لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فى المسجد الأقصى، ووقف الاقتحامات.. وإلى نص الحوار:

برأيك.. ما أبرز الملفات التى ستركز عليها القمة العربية فى الجزائر؟

- من أبرز الملفات التى ستركز عليها القمة العربية المنعقدة فى الجزائر، القضية الفلسطينية والوحدة والمصالحة الفلسطينية، والوفاق العربى، وكذلك حل الخلافات العربية العربية، والبحث عن القواسم المشتركة، وكيفية النهوض بالأوضاع العربية من جميع النواحى، وربما يتم طرح ملف الشقيقة سوريا، وتدارس مسألة عودتها إلى مقعدها بالجامعة العربية، وأعتقد أنَّ هذا الأمر بات ضرورياً.

ما الذى يريده الفلسطينيون من هذه القمة؟

- نأمل أن تدعم القمة العربية بقوة المصالحة الفلسطينية والمساهمة الفعّالة فى إنهاء الانقسام الفلسطينى، ودعم جميع الجهود المصرية والمبادرة الجزائرية للمصالحة، التى جاءت استكمالاً للجهود المصرية، والتى تعتبر الراعى الأساسى والرئيسى لملف المصالحة منذ حدوث الانقسام، وكذلك نرجو من أشقائنا العرب الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطينى وقيادته الشرعية والتاريخية فى مواجهة التحديات الكبرى التى تهدّد القضية الفلسطينية، وتسهم فى التصدى للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى، وضد المقدّسات والمسجد الأقصى المبارك، ووقف الجرائم الإسرائيلية التى ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا فى القدس المحتلة والضفة الغربية وجميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

هل الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون لها انعكاسات على القمة العربية؟

- الأزمة الروسية الأوكرانية حاضرة بقوة فى جميع الساحات العالمية، خاصة المنطقة العربية، وسيكون لها انعكاسات واضحة على قرارات القمة.

ما أبرز التوصيات أو النتائج المتوقعة بشأن هذه القمة؟

- نأمل فى أن تخرج قرارات وتوصيات تعزز صمود الشعب الفلسطينى وقيادته، وعلى الوجه الخصوص تعزّز رباط وصمود أهلنا فى القدس المحتلة، وتضع حداً لمحاولات الاحتلال فرض التقسيم الزمانى والمكانى فى المسجد الأقصى المبارك، ووقف اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وتقديم الدعم المادى والمعنوى والسياسى المطلوب للشعب الفلسطينى فى الأراضى الفلسطينية والشتات، والتصدى لجميع الجرائم التى يمارسها الاحتلال ضد شعبنا، والنجاح فى تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطينى، والإعلان عن عودة سوريا إلى مقعدها فى الجامعة العربية، وكذلك إصدار القرارات التى تحل الأزمة الليبية والتى تعمل على إعادة بناء الدولة الليبية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد الجغرافيا الليبية، وكذلك نرجو صدور القرارات المناسبة لإنهاء الأزمة السورية واليمنية والعراقية، وصدور كل ما يلزم من قرارات وتوصيات لإزالة الخلافات العربية العربية، وتعزيز الوحدة العربية وتعزيز الدولة الوطنية.

دور مصر

مصر على الدوام هى التى تقود الدبلوماسية العربية نحو وحدة الصف العربى، ووحدة الصف الفلسطينى، وهى التى تقود الدبلوماسية العربية فى المحافل الدولية والمؤسسات الأممية والدولية لحماية المكاسب والإنجازات العربية وللدفاع عن القضية الفلسطينية