محافظات ومدن تسجل أقل درجات حرارة.. كاترين في الصدارة

كشف بيان الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الموافق 1 نوفمبر، وقائمة بالمدن والمحافظات التي تسجل درجات حرارة أقل.

وأشار بيان الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة ستنخفض اليوم بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات في الساعات المتأخرة من الليل، وموضحة أنّ الطقس يكون مائلا للحرارة نهارا على شمال الصعيد والقاهرة، والوجه البحري، حارا على جنوب البلاد، معتدلا على السواحل الشرقية والغربية.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري السواحل الشمالية الشرقية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والسلوم والدقهلية والعلمين، والإسكندرية، ومحافظات السويس وبورسعيد والإسماعلية.

أقل المدن في درجات الحرارة

وفيما يلي قائمة بترتيب المدن الأقل تسجيلا في درجات الحرارة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

كاترين 22 - 11

السلوم 23 - 15

مطروح 24 - 16

دمنهور 25 - 19

كفر الشيخ 25 - 19

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 20

بورسعيد 25 - 20

سيوة 26 - 14

القاهرة 26 - 20.

العاصمة الإدارية 26 - 20

السويس 26 - 20

الزقازيق 26 - 19

شبين الكوم 26 - 19

بنها 26 - 19

رفح 27 - 19

الطور 27 - 20

6 أكتوبر 26 - 19

الإسكندرية 26 - 20

العلمين الجديدة 26 - 19

وادي النطرون 26 - 19

نخل 26 - 15

طابا 26 - 20

نويبع 27 - 22.

الإسماعيلية 27 - 19

طنطا 27 - 19

العريش 27 - 20

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28 - 17

المنيا 28 - 17

أسيوط 28 - 16

رأس حدربة 28 - 23

شلاتين 31 - 22

رأس سدر 29 - 20

حلايب 29 - 23

الوادي الجديد 29 - 16

سوهاج 29 - 18

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

قنا 30 - 19

أبو رماد 30 - 22

مرسى علم 30 - 22

الأقصر 31 - 19

أسوان 31 - 19

أبو سمبل 31 - 20