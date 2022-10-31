إصابة 3 أشخاص في حادث على طريق قرية منشية الذهب البحرية بالمنيا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بـ«كارتّة» يقودها مزارع على طريق قرية منشية الذهب البحرية التابعة لمركز المنيا، وفر سائق السيارة هاربا، حيث تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

حادث تصادم بطريق قرية منشية الذهب

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن اصطدام السيارة رقم (6475 ا م ن)، ربع نقل، بـ«كارتة» يقودها مزارع بطريق قرية منشية الذهب البحرية في مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى.

هروب سائق الربع نقل عقب الحادث

بانتقال أجهزة الأمن ورجال البحث الجنائي والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة من سائق السيارة الربع نقل، الذي فر هاربا عقب وقوع الحادث، ما أسفر عن إصابة كلا من رجب عبد الحميد، 52 عاما، سحر ضاحي، 45 عاما، وشخص آخر جار تحديد هويته.

تم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لتحديد وضبط السائق الهارب، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.