«التنظيم والإدارة» تعلن عن وظيفة شاغرة قيادية بوزارة النقل.. تعرف على التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز، عن حاجة وزارة النقل، لشغل وظيفة حكومية قيادية، حيث يبدأ التقديم لهذه الوظيفة في الفترة من 30 أكتوبرالماضي إلى 30 نوفمبر الجاري 2022.

تفاصيل الوظيفة المطروحة

- الوظيفة الخالية: رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

- الجهة طالبة الإعلان:وزارة النقل

- المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

- المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

- الجهه التابع لها: وزارة النقل

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة المركزية للإدارة الإستيراتيجية التابعة لرئيس قطاع المشروعات، وتختص بالتخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ومتابعة وتقييم وتنسيق أعمال الإدارة المركزية للإدارة الإستيراتيجية.

المهارات المطلوبة في المتقدمين للوظيفة

المهارات الأساسية:اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة، الإجادة التامة للغة الإنجليزية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها عام في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين للوظيفة

شروط المؤهل: مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة:

1- البيانات الأساسية معتمدة موضحا بها (التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية –بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية –الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية مدتها ونوعهاومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير -الجزاءات أن وجدت واى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها )

2- عدد (6) صور شخصية مقاس 4 x 6 حديثة

3- بيان عن ابرز انجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التى يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك

4- اقتراحات لتطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية5- شهادة من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية

6 – شهادة تفيد بسلبيه عدم تعاطي مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية

7- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر) + صورة بطاقة الرقم القومي8 - صحيفة الحالة الجنائية

-بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/10/30

نهاية الإعلان:2022/11/30

- تقدم الطلبات مستوفاة للدمغة والمستندات وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية (على إن تكون من أصل و9 صور)التقدم بطلب باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية – بديوان عاموزارة النقل 105 شارع قصر العيني وزارة النقل.