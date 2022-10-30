الكاتبة صفاء عبدالمنعم لـ قصواء الخلالي: عقدت ندوات في مراكز الشباب أثناء دراستي

قالت الكاتبة صفاء عبدالمنعم، إنّها كانت تقول الشعر في الإذاعة المدرسية، وذلك في المناسبات مثل عيد الأم، كما تبناها مدرس اللغة العربية، ثم جرى تعيينها كمدرسة من قبل القوى العاملة في شبرا الخيمة.

ندوات في مراكز الشباب وقصور الثقافة

وأضافت، في حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «كان يوجد مركز شباب بجوار المدرسة التي كنت أدرس فيها، وهو مركز شباب المنشية الجديدة بشبرا الخيمة، وحاولت أن أستعير كتبا من المكتبة حتى أقرأها، وعرضوا عليّ عقد ندوة وكان معي عازف موسيقى يكتب الشعر فضلا عن أمين المكتبة، وكان ذلك في سبتمبر عام 1982، وبعدها انتقلت إلى نادي بهتيم الرياضي ثم قصر ثقافة بهتيم».

التوجه إلى أسوان

وتابعت الكاتبة: «في عام 1984، سمعت عن ندوة محمد جبريل، وحضرتها، ثم سافرت إلى أسوان في تبادل رياضي وثقافي، وعقدنا ندوة في أسوان، وحصلت على إعجاب الحضور، وسألوني عما إذا كنت كتبت مجموعات قصصية، وعندما عدت من أسوان اتفقت مع زميل أن اكتب 4 قصص، بينما يكتب هو 4 أخرى، ونقوم بعمل مجموعة مشتركة، ومدرس اللغة العربية شجعني ودفع لي 35 جنيها، مساهمة منه في المجموعة القصصية «حكايات الليل»، وهذه المجموعة نوقشت في معظم مراكز الشباب وقصور الثقافة، ووزعت 500 نسخة من المجموعة وجرى مناقشتها في الإذاعة أيضا».