الكاتبة صفاء عبدالمنعم لـ قصواء الخلالي: تأثرت بتشيخوف وإدريس.. وأفضل ديكارت على سارتر

قالت الكاتبة صفاء عبدالمنعم، إنّها تأثرت بالروائي الروسي أنطون تشيخوف، إذ أنه أول روائي قرأت له مجموعات قصصية: «كان طموحي وأملي إني أبقي زيه، ولما قرأت ليوسف إدريس قلت بقالي جناحين، تشيخوف ويوسف إدريس».

صوت منفرد

أضافت «عبدالمنعم»، في حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «توالت قراءاتي بعد ذلك، وحاولت خلال الرحلة أن يكون لي صوتا منفردا، ولديّ قصة اسمها عزف منفرد، لكي يكون لي صوت مميز، يجب أن أتسم بحس واقعي، وكان هدفي دائما، مناقشة المسائل بشكل فلسفي، وهو ما جعلني أقرأ الفلسفة جيدا، حتى أبني شخصية برؤية فلسفية».

وتابعت الكاتبة: «لديّ عينان أقرأ بهما الواقع، والخيال يأتي من قراءة الأساطير وألف ليلة وليلة والحكايات الشعبية، أما البعد الفلسفي، نمى من خلال القراءات».

قرأت معظم المدارس الفلسفية بشكل حقيقي ومنهجي

وأكدت، أنها قرأت معظم المدارس الفلسفية بشكل حقيقي ومنهجي، إذ أعجبت بسقراط: «في المدرسة كانوا مسميني سقراطة، وأعجبني ديكارت في الوجودية المؤمنة، ولم أعجب بسارتر، فأنا قرأت له، لكنني اهتممت بديكارت بشكل أكبر».

وأشارت، إلى أنها بحثت عن الفلسفة بالشكل الإيماني: «قرأت الإنجيل والقرآن وأعمال الرسل، فأنا أحرص على المسحة الإيمانية، وأعترف بأن القدر لعب دورا كبيرا في حياتي».