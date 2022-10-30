مدير «بحوث البساتين» لـ قصواء الخلالي: ننتج محاصيل تتكيف مع تغير المناخ وتتحمل الملوحة والعطش

قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ المعهد يعمل على إنتاج محاصيل تحمل التغيرات المناخية، مشددًا على أن الأصناف الجديدة ليس فيها إضرار للمستهلك أو نقص في القيمة الغذائية.

وأضاف «حلمي» في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «المعهد يصدر أبحاثا تطبيقية، منها ما يتجاوب مع التغيرات المناخية من حيث درجات الحرارة والتأثيرات المختلفة مثل انتشار بعض الأمراض».

استنباط الأصناف التي تتحمل تغير درجات الحرارة

وتابع مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «بقدر الإمكان نحاول استنباط الأصناف التي تتحمل تغير درجات الحرارة، وبعض أصناف الكنتالوب التي استنبطناها تتحمل الإصابة بالبياض، وفي الفاصوليا أنتجنا أصنافا تقاوم الصدأ، وعندما نقلل التسميد النيتروجيني فإننا نقلل من تأثير التغيرات المناخية».

استنباط أصناف تتحمل الملوحة والعطش

وواصل: «نعمل أيضا على استنباط أصناف تتحمل الملوحة وتتحمل العطش، واستنباط الأصناف الجديدة لا يؤثر على الطعم، إذ أن استنباط الأصناف أفضل من استيراده، فقد تحدث مشكلات ونعجز عن الاستيراد، كما أنها توفر عملة صعبة، كما نقيس نجاحنا بمدى وجودنا لدى المزارعين، ولا ننتج أي تقاوي إلا إذا كنا متأكدين منها وجربناها أكثر من مرة في وجه بحري وقبلي حتى تثبت وجودها وبعدها نطرحها في السوق».