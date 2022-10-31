رئيس «المصري الديمقراطي» بصالون التنسيقية: العمل الأهلي لا يقتصر على الجمعيات الحقوقية

قال الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن الأحزاب السياسية جرى حلها عام 1954 وعادت تدريجيا في 1967 من خلال منابر سياسية وتعددية حزبية مقيدة إلى أن وصلنا لما نحن عليه اليوم، لافتا إلى أننا لسنا أمام قانون جميعات أهلية ولكننا في مرحلة جاءت بعد مصادرة المشاركة لعقود طويلة.

عقود من المصادرة الصريحة للحقوق الاجتماعية

وأوضح «زهران» خلال استضافته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنعقد الآن، بعنوان «معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات»، أن النقابات والجمعيات الأهلية كانت لديها القدرة على إنشاء مستشفيات بالكامل من خلال مشاركة الشعب بأمواله وجهده والعمل التطوعي، ومرت عقود من المصادرة الصريحة للحقوق الاجتماعية، لافتا إلى أن المجال العام والعمل الأهلي متنوع ولا يقتصر على الجمعيات الحقوقية ولكن كل أشكال المشاركة المجتمعية كانت في أزمة.

وأكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي أنه من 2014 وهناك محاولات لإعادة بعث وإحياء المشاركة بكل أنواعها سواء في المجتمع المدني أو النقابات أو الأحزاب.