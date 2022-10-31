الصور الأولى من حفل زفاف الفنانة إلهام عبدالبديع والملحن وليد سامي

بدأ حفل زفاف الفنانة إلهام عبدالبديع على الملحن وليد سامي، منذ قليل، داخل إحدى قاعات الأفراح بمنطقة دهشور، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقاء العروسين.

وخضعت إلهام عبد البديع لجلسة تصوير مع عريسها وليد سامي، بعد عقد قرانهما، ومن المقرر أن يقضيا شهر العسل داخل إحدى المدن الساحلية.

وتنتظر إلهام عبدالبديع عرض مسلسلها الجديد «عالم تاني»، خلال الفترة المقبلة، حيث يشاركها البطولة كوكبة من النجوم، أبرزهم رانيا يوسف، نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، صوفيا، تميم عبده، مروة عبد المنعم، حسام فارس، أيمن عزب، مصطفى حشيش وآخرين، من تأليف إسلام يوسف وإخراج عبد العزيز حشاد.

إلهام عبد البديع تخوض تجربة الغناء

وتخوض إلهام عبد البديع تجربة الغناء بأول أغنية لها التي تحمل اسم «ماشية خايفة»، وهي من كلمات وألحان أحمد طناني، وتوزيع عبد الوهاب الرافعي.

آخر أعمال إلهام عبد البديع

يذكر أن آخر أعمال إلهام عبد البديع كان مشاركتها في الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، إذ شاركت في حكاية «ويبقى الآثر» التي حققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها، وشاركها البطولة كل من نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.