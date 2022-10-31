عضو بـ«تنسيقية الشباب»: لا بد من تصحيح مفهوم المجتمع المدني في مصر

قالت تقى شاهين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مفهوم المجتمع المدني في مصر ما زال يعاني من صعوبة في الفهم والاستيعاب، وبعض التيارات تعامل المجتمع المدني على أنه لفظ غريب ومستورد ويتعاملون معه على أنّه لا يمثل المجتمعات والقيم ومطالب الجماهير، ويحدث ذلك نتيجة تواصل مؤسسات المجتمع المدني مع الجهات والمؤسسات الغربية، «بمجرد أن نسمع اسم المؤسسات الأجنبية نفكر في الأجندات التي يرغب البعض من الخارج تنفيذها داخل مصر».

مؤسسات المجتمع المدني

وأوضحت «شاهين»، خلال استضافته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات»، أنّ البعض يتكسبون من خلال مؤسسات المجتمع المدني أو يتخذوها وجاهة اجتماعية لجذب الأضواء ولفت الانتباه وتمهد الطريق للوصول للإعلام والصحافة، لافتة إلى أنّ كل تلك الظروف جعلت البعض ينظرون لرواد العمل الأهلى على أنهم أصحاب مصلحة وليسوا أصحاب قضية، بما يؤكد أنّه لا بد من تصحيح مفهوم المجتمع المدني في مصر.

شفافية في قضية التمويل

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنّنا بحاجة لتصحيح مفهوم المجتمع المدني الذي ما زال به مشكلة لدينا في مجتمعنا، ونلزم مؤسسات المجتمع المدني بأن يكون هناك شفافية في قضية التمويل توضح مصدر التمويل وكيفية إنفاقه والمشروعات التي يتم إنفاق المال عليها وبعد فترة معينة يتم مراجعة الإجراءات وسبل إنفاق أموال التمويل وفي حال المخالفة تتم مصادرة الأموال، وذلك من أجل إعادة المصداقية بين الشعب ومؤسسات المجتمع المدني.