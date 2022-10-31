الإعلامي أحمد موسى: الإنجازات في عهد السيسي لم تحدث عبر تاريخ مصر

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، إذ ذكر أنّ تلك المشروعات القومية تتم من أجل راحة المواطن المصري: « لو حصلك حاجة في أي مكان ممكن تتصل بالتليفون، تلاقي الموضوع خلص، أصبح هناك مركز موحد للطوارئ في مصر، وأي رقم تتصل بيه بيسمع مع مؤسسات الدولة».

شبكة الطوارئ تهدف لخدمة المواطن والتنمية في المقام الأول

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي»، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، أنّ ما يحدث في مصر حاليا من إنجازات، لم يحدث عبر تاريخها، «ما حدث في المقطم من تغيير في عهد الرئيس السيسي إنجاز على أرض الواقع، مطلع المقطم اتغير تماما عن السنوات الماضية، وتم هدم الجبل وعمل طريق غير المنطقة تماما للأفضل»، موضحًا أن الرئيس افتتح، اليوم، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي تهدف لخدمة المواطن والتنمية في المقام الأول.

الشبكة مؤمنة على أعلى مستوى

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنّ هذه الشبكة مؤمنة على أعلى مستوى؛ وتتعلق بالاتصالات والمتابعة، وأي شيء يتعلق بالمواطن؛ فيمكن لشخص تعرض لحادث سير التواصل مع الشبكة من أجل طلب النجدة والإسعاف: «كل مؤسسات الدولة سامعاك في الشبكة، وهي مؤمنة وتغطي 91% على مستوى الجمهورية؛ وهي نسبة متقدمة جدًا؛ كل حتة في مصر موجودة ومتغطية؛ والدولة أتاحت كل إمكاناتها المالية التي تستخدم أحدث وسائل الاتصالات والمتابعة، وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة».