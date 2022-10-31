أحمد موسى يكشف استعدادات قمة المناخ: 2500 مراسل أجنبي لتغطية الحدث

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل رفع كفاءة فنادق شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ، إذ ذكر أن مصر ستترأس قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ نيابة عن قارة أفريقيا، وسيحضر 2500 مراسل أجنبي لتغطية هذه القمة، موضحًا أن غياب أي رئيس عن حضور هذه القمة لا يؤثر على شيء، مستشهدًا بعدم حضور رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك هذه القمة بعد إعلانه ذلك، كما أن القمة مهمة للغاية من أجل مستقبل الأرض.

بريطانيا ضمن الدول العشرين المسؤولة عن كارثة التغيرات المناخية

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن بريطانيا ضمن الدول العشرين المسؤولة عن كارثة التغيرات المناخية، المسؤولة عن تدمير العالم، «ملقناش ليهم خطاب إيجابي يتعلق بالتغيرات المناخية»، موجهًا سؤاله لبريطانيا: «هل تراجعتم عن وعودكم في قمة جلاسكو؟»، مؤكدًا أن مصر مستعدة لاستقبال العالم في شرم الشيخ، خلال قمة الشهر المقبل.

قادة الاتحاد الأوروبي سيشاركون جميعًا في هذه القمة

وأوضح الإعلامي، أن قادة الاتحاد الأوروبي سيشاركون جميعًا في هذه القمة، «درجة حرارة شرم الشيخ هتكون صيف بالنسبة للأوروبيين، والرئيس السيسي ورئيس الوزراء يتابعون كل شيء»، مضيفًا: «فيه ناس قالك مظاهرات في شرم الشيخ؛ لو أخدت موافقة تعالى أهلاً وسهلاً وسمّع صوتك وهيبقى فيه مكان على الناحية التانية من قاعة المؤتمر لأي حد جاي عاوز يتظاهر في شرم الشيخ أثناء المؤتمر؛ إحنا مش بلد ديمقراطي ولا إيه؟».