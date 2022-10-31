موسكو: سنرد على طرد موظفنا في مولدوفا بشكل مناسب

أصدرت الخارجية الروسية بيانا، ترد فيه على إعلان دولة مولدوفا أنّ هناك موظفا في السفارة الروسية في مدينة كيشيناو شخصا غير مرغوب فيه.

استعداد لتقديم الرد المناسب

وأضافت الخارجية الروسية، في بيان نقلته قناة روسيا اليوم المقربة من حكومة موسكو، أنّها ستتخذ ردًا مناسبًا على هذا الأمر الذي حدث مساء اليوم، متابعة: «ستقدم موسكو الرد المناسب».

سبب طرد الموظف

يشار إلى أن وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي في مولدوفا كشفت، قبل قليل، عن طرد موظف في السفارة الروسية عقب سقوط شظايا صاروخ روسي في مولدوفا.

أزمة روسية أوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، وسط عقوبات فرضها الغرب على روسيا التي ردت بقطع الغاز الروسي عن الدول الأوروبية التي تواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة والغذاء وسط مظاهرات في أوروبا.