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روسيا تعلن مساعدتها للدول الإفريقية في أزمة الحبوب

كتب:

عمرو حسني
10:57 م | الإثنين 31 أكتوبر 2022
ميخائيل بوجدانوف

ميخائيل بوجدانوف

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، أن موسكو تساعد الدول الإفريقية على خلفية الوضع المتعلق بصفقة الحبوب.

توريد الحبوب الروسية إلى إفريقيا

وعلق ميخائيل بوجدانوف على توريد الحبوب الروسية إلى إفريقيا عبر قناة السفارة الروسية في مصر على موقع تليجرام: «كل ما اتفقنا عليه مع شركائنا بما في ذلك شركاء مهمين مثل مصر، التي لدينا معها قدر كبير جدا من التعاون في مختلف المجالات، سيتم تنفيذه».

أزمة روسية أوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي وتسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وسط عقوبات فرضها الغرب على روسيا التي ردت بقطع الغاز عن الدول الأوروبية التي تواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة والغذاء وسط مظاهرات في أوروبا.

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بقلم عمرو حسني