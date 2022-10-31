أحمد موسى: السيسي يغير كل شيء في مصر للأفضل.. و«طيبة 1» يغطي ثلث مساحة الكرة الأرضية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُغير كل شيء في مصر إلى الأفضل، ويتابع كل تفاصيل أي مشروع يتم تدشينه، لافتا إلى إنشاء العديد من الأبراج الحديثة التي تعمل بالطاقة النظيفة من أجل شبكة الطوارئ، ومصر لديها قمر صناعي خاص بالاتصالات، وتم تصميمه وبناء شبكته وإدارته على أرض مصر.

طيبة 1 يغطي ثلث مساحة الكرة الأرضية

وأضاف «موسى»، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»: «الموضوع مش بسيط، وطيبة 1 يغطي ثلث مساحة الكرة الأرضية أي نحو 50 دولة، وده تطور مهم جدا لأنه يعد واحدا من أهم أعمدة الدولة المصرية في توفير خدمات الاتصالات».

لأول مرة.. القاهرة تمتلك قمر صناعي مصري

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «مصر عندها اليوم قمر صناعي مصري لأول مرة، وامتلاكها لموقع مداري غير متاح للكثير من دول العالم، وبفتخر بكل الشباب اللي بيشتغلوا على مدار الساعة لقيادة القمر الصناعي طيبة 1، الموضوع مش بسيط».