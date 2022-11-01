صابر الرباعي عن حفله بمهرجان الموسيقى العربية: ليلة ولا أروع

أعرب المطرب التونسي صابر الرباعي عن سعادته بنجاح حفله بمهرجان الموسيقى العربية والذي رفع شعار كامل العدد.

ونشر الرباعي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورا من الحفل وعلق عليها قائلا: «كانت ليلة ولا أروع من أم الدنيا في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية بدورته الواحد والثلاثين، شكراً لكل الحضور سعدت بوجودكم وتفاعلكم».

صابر الرباعي يروج لحفله في مصر

وروج المطرب صابر الرباعي لحفله بمهرجان الموسيقى العربية، قبل أيام عبر حسابه على «إنستجرام»، إذ نشر البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «يتجدد لقائي بجمهوري بمصر الحبيبة، في الدورة الـ 31 من مهرجان الموسيقى العربية، الأحد 30 أكتوبر، بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية».