«التموين»: 64 مليون مواطن يحصلون على دعم السلع ولدينا فائض في الأرز

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إنّ بعض التجار بعد إعلان قرار مرونة سعر الصرف بدأوا في «تعطيش السوق» من خلال خفض حجم المعروض من السلع لتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنّ التموين وضعت سعر 12 جنيهًا لكيلو الأرز السائب والمعبأ بـ15 جنيهًا، إضافة إلى العمل على زراعات تعاقدية مع المزارعين في مقالب الحصول على 25% من إنتاجية الأرز بإجمالي ما يقرب من 1.5 مليون طن.

حجب السلعة عن السوق

وأوضح «عشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، أنه لا توجد لدينا مشكلة في الأرز من حيث الإنتاجية ولدينا فائض منه، ولكن بعض التجار قرروا حجب السلعة عن السوق، وكان في مقابل ذلك قرارات بغرامات تصل إلى مليوني جنيه على التاجر في حالة تخزين البضائع بمخازن غير مرخصة أو نقل الأرز دون موافقة وزارة التموين، إضافة لمصادرة البضائع المضبوطة مع المخالفين.

الرئيس السيسي وجه بضبط الأسواق

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي إلى أنّ الرئيس السيسي وجّه بضبط الأسواق، وأن تكون هناك أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية والأساسية، لافتا إلى أنّ هناك 64 مليون مواطن يتحصلون على دعم السلع الغذائية، ويتوفر الأرز والسكر في التموين سعر الكيلو 10.5 جنيه، والزيت سعر الزجاجة بـ25 جنيهًا، في مختلف المنافذ التموينية التي تصل إلى 40 ألف منفذ تمويني شامل منافذ جمعيتي والبقال التمويني ومنافذ الشركة القابضة.

تحفيز مضارب الأرز

وأكد مساعد وزير التموين، أن التموين بدأت تحفيز مضارب الأرز وأصبح هناك 90% من مضارب القطاع الخاص مشتركون في منظومة توريد الأرز، وتم توريد ما يقرب من 200 ألف طن أرز