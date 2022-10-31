وزير التموين يطالب منتجي السلع الغذائية بضخ كميات كبيرة في الأسواق

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة نفذت خطوات كبيرة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، وتوفير مستلزمات الإنتاج لمصانع السلع الغذائية ودخولها إلى الأسواق.

طرح كل الإنتاج بالأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار

وخلال اجتماعه اليوم مع كبار منتجي وموردي ومصنعي السلع الغذائية من زيوت وألبان وبقوليات وشاي وأرز وسكر، وكذلك السلاسل التجارية، شدد وزير التموين على ضرورة طرح كل الإنتاج بالأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق، وطالب المصنعين بعدم رفع الأسعار في الفترة الحالية للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين كي تستمر المصانع في الإنتاج.

وأكد الوزير، أن المسؤولية مشتركة الآن بين الدولة ومنتجي السلع الغذائية، مضيفا أنه يتواصل دائما مع البنك المركزي ووزارة المالية لحل المشاكل المتعلقة بالإفراج الجمركي وسرعة الإفراج عنها بالموانئ.

ضخ كميات كبيرة من السلع

ومن جانبهم، أكد منتجو السلع الغذائية أنهم يتكاتفون مع الدولة في تلك الفترة من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع وكل الإنتاج من المصانع إلى الأسواق، وأشاروا إلى أن المسؤولية الآن مشتركة بينهم وبين الدولة، مشيدين بالإجراءات التي تتخذها الدولة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للاستيراد في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها المباشر على معظم اقتصادات العالم.