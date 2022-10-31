رئيس جهاز شؤون البيئة السابق لـ قصواء الخلالي: نفخر بأن مصر ضمن 24 دولة ملتزمة بتوصيات cop26

قال الدكتور إبراهيم عبدالجليل رئيس جهاز شؤون البيئة الأسبق، إنه في عام 1992 وقعت جميع دول العالم على اتفاقية للتصدي لمشكلة التغيرات المناخية؛ للمحافظة على معدل ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بما لا يخل بعملية التنمية على مستوى العالم.

الحفاظ على درجة حرارة الأرض

وأضاف «عبدالجليل»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «CBC»، أن جميع دول العالم تسعى حاليا إلى الحفاظ على درجة حرارة الأرض بما لا يزيد على 1.5 أو 2 درجة في أسوأ الأحوال: «إذا تخطينا تلك الحدود هتحصل مشاكل».

واستطرد: «طرحت الكثير من التوصيات في قمة جلاسكو للتغيرات المناخية الأخيرة، ومنذ تلك القمة وحتى الآن نفذت 24 دولة فقط من أصل 194 دولة عضوا، تلك التوصيات، وبنعتز أن مصر كانت من ضمن الـ24».

العراق يتعرض لموجة جفاف لم تحدث منذ 100 عام

وأوضح أن مشكلة التغيرات المناخية بدأت بالفعل ويشاهدها الجميع حول العالم، إذ أنه في باكستان وقعت الكثير من الفيضانات التي أدت إلى وجود خسائر قدرت بالمليارات من الدولارات، وفي العراق هناك موجة من الجفاف لم تحدث منذ 100 عام، وفي أوروبا هناك الكثير من موجات الحرارة الشديدة.

وتابع: «كمية الانبعاثات الموجودة في الغلاف الجوي حاليا هي تراكم تاريخي تم على مدار الـ300 سنة اللي فاتت، واللي تسبب فيها الدول الصناعية الكبيرة».