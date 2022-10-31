أحمد موسى: COP 27 يُطلق عليها قمة الإنقاذ.. وتشهد مشاركة دولية كبيرة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قمة المناخ بشرم الشيخ ستشهد مشاركة دولية كبيرة جدًا، إذ ذكر أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي ستشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ، فضلًا عن أن حجم المشاركة في القمة كبير جدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن سيحضر قمة المناخ، كما أن البعض أطلق على قمة المناخ بشرم الشيخ بأنها قمة الإنقاذ، فالعالم يأتي إلى هنا للمشاركة في القمة على أرض السلام من شرم الشيخ.

القمر الصناعي المصري طيبة 1 يجوب الكرة الأرضية

من ناحية أخرى، أوضح «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن القمر الصناعي المصري طيبة 1 يجوب الكرة الأرضية، ويوجد على ارتفاع 36 ألف كيلو متر، كما أن الدولة تقدم أفضل الخدمات لمواطنيها في جميع المحافظات، ويمكن استخدام القمر الصناعي المصري في خدمة الاستثمار، عبر تقديم خدمات اتصالات لدول أو شركات استثمار وبترول؛ الأمر الذي سيساهم في دعم الاقتصاد.

شبكة السلامة العامة

وعن شبكة السلامة العامة، أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الهدف من إنشاء الشبكة هو المواطن، متابعًا: «الشبكة تعتمد على 32 ألف كيلومتر أطوال على جميع اتجاهات الدولة الاستراتيجية؛ مفيش شبر في مصر مش متغطي بالشبكة، وتوجد مراكز سيطرة موحدة (ثابتة ومتحركة)، والمركز الرئيسي مرتبط بمراكز المحافظات؛ وبعد 4 شهور تكون جميع المحافظات تم تغطيتها بشكل كامل».