أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 31 أكتوبر

استقرت أسعار الحديد والاسمنت اليوم في السوق المحلي، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 18372 جنيهًا، بينما وصل سعر طن الأسمنت الرمادة إلى نحو 1552 جنيهًا، في بداية اليوم.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ونعرض فيما يلي، أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية، وفق نشرة الأسعار اليومية التي تصدرها شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

سعر طن الحديد اليوم

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، إنّ سعر طن الحديد حافظ على استقراره حتى اليوم، وجاء سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع وفق المعلن كما يلي:

مصر ستيل 17450 جنيها.

حديد بشاي 17900 جنيه.

المراكبي سجل 17750 جنيها.

حديد العشري 17600 جنيه للطن.

حديد عز 18275 جنيها للطن.

حديد المصريين 18100 جنيه.

حديد الجيوشي 17900 جنيه.

الجارحي نحو 17550 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم

وحافظ سعر طن الأسمنت اليوم على نفس قيمته المادية للطن تسليم أرض المصنع، ليسجل سعره في السوق المحلي اليوم، ما يلي:

سجل سعر طن أسمنت السويدي اليوم بـ 1500 جنيه.

وصل أسمنت وادي النيل لـ1400 جنيه.

سجل سعر أسمنت حلوان 1450 جنيها.

وصل سعر طن الأسمنت في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1390 جنيها.

بلغ سعر أسمنت «السهم» 1410 جنيهات.

سجل سعر «أسمنت النصر» نحو 1430 جنيها للطن.

وصل سعر طن أسمنت قنا «المسلة» لنحو 1390 جنيها.

بلغ سعر لافارج للأسمنت «المخصوص» 1440 جنيها.

سجل سعر العربية للأسمنت «المسلح» 1455 جنيها.